Se spomnite dolgolasega Sandija iz Kmetije in Survivorja? To dela danes (FOTO)

Sandi Sinanović si je želel postati točno to, kar je (bil) Michael Jackson – ikona legenda. To je dejal, preden je vstopil v resničnostni šov Survivor (leta 2016). »Še vedno lovim svoje sanje in komaj čakam, da jih uresničim, ker vem, da sem jih zmožen – uresničil bom vse, kar si je želel tisti mali fantek.«

Za glavno nagrado se je potegoval dve leti kasneje tudi v šovu Kmetija, kjer je dejal, da si želi postati igralec, da pa je posnel že tudi nekaj pesmi.

Javnosti se je med drugim predstavil takole: »Sem igralec, pevec, maneken in plesalec.« Dejal je tudi, da je vztrajen, zvest, zagrizen za delo, strasten in zelo pozitiven. Da je vztrajen, lahko potrdimo tudi mi. Nedavno so ga namreč ujeli pri delu. Kaj je počel, pa je jasno razvidno iz spodnje fotografije.