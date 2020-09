Se spomnite Aleša iz šova? Njegov videz vas bo osupnil (FOTO)

je bil eden najbolj priljubljenih tekmovalcev prve sezone šova The Biggest Loser, ob vstopu pa je bil tudi najtežji. S svojimi 223 kilogrami je bil absolutni rekorder med tekmovalci. Po koncu oddaje je nadaljeval po začrtani poti in izgubil več kot sto kilogramov, pred časom pa je prestal še operacijo odvečne kože.Točno tri leta po šovu pa je dosegel nov mejnik. Na facebooku je delil izjemen rezultat, saj mu je tehtnica prvič po vstopu v šov pokazala manj kot 100 kilogramov.Zahvalil se je vsem, ki so mu na tej poti pomagali. Še posebej, ki ga je v šovu gnala prek vseh meja in mu pokazala, da so spremembe mogoče.