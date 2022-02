Se slovenski pevec izogiba sodišču? Poglejte, kaj mu sporočajo (FOTO)

V uredništvo smo prejeli javno objavljen dokument s sodišča, ki je pevcu Domnu Kumru neuspešno poskušalo vročiti sklep. Kot izhaja iz dokumenta, so pevcu 16. 2. poskušali vročiti pošto, a jim to ni uspelo, zato je sodišče izdalo posebno odredbo. Odslej mu bodo vse pošiljke vročene na način, da se javno objavijo na oglasni deski in strani e-sodišča.

Sodišče pevcu sporoča, da ima časa 15 dni. FOTO: Zaslonski posnetek

»Pozivamo vas, da v 15 dneh, ki začne teči z dnem 24. 2. 2022, prevzamete sklep z dne 15. 1. 2022 s prilogami,« ga poziva sodišče in dodaja, da bo pošta štela za vročeno, če je ne bo prevzel v 15 dneh.

Ob naših vprašanjih, kaj se dogaja in kakšen prekršek je zagrešil, je bil Kumer presenečen, saj trdi, da pošto redno dviguje in da ne ve, za kakšno sodišče in prekršek naj bi šlo. Kot dodaja, se bo o zadevi pozanimal.