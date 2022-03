Se še spomnite Vesne Šošterič? Priznala je: »Bolje je v dvoje«

Oddaja Ljubezen po domače je v polnem zamahu. Kandidati so, snubcev pa je tudi kar nekaj. Med nekaterimi že preskakujejo iskrice, posamezniki pa so se že vdali, da v tokratni sezoni boljše polovice ne bodo našli. Celo odkrito navijajo za druge kandidate, a upanje, da bodo nekoč pravo ljubezen tudi sami našli, ostaja.

V eni od prejšnjih sezon je partnerja, ki bi ji krajšal dneve in noči ter pomagal na kmetiji, iskala Vesna Šošterič. Simpatična kratkolaska, ki je med drugim zaslovela z zanimivim besednjakom (izmislila si je denimo besedo fačuzi), je pokazala svoje talente in razgalila osebnost, kljub zagretim kandidatom, ki so ji pred kamero celo recitirali poezijo, pa je, ko so kamere ugasnile, ostala brez snubca.

Danes je še vedno samska, a upanje, da ne bo več, ostaja: »Bolje je v dvoje, kot sam. Če pa ni, pa moraš biti sam.« V krajšem pogovoru nam je zaupala, da je dobro in da njen lonec še vedno išče svojo pokrovko. »Je, pa ni,« odgovarja na vprašanje o svojem ljubezenskem življenju in dodaja, da trenutno ni nič resnega. »Sem že takrat rekla, ko so kamere, še nekak gre skupaj, ko pa kamera ugasne, pol je pa tak konec. Pa gre vsak svojo pot.« Stiki z njenimi snubci iz oddaje so bolj kot ne zamrli: »Občasno sva se z Joškotom še slišala, Miha je zgleda številko zamenjal. Drugi, kolikor vem, so šli svojo pot, so doma in tudi nimajo nič.«

Ji je zaradi tega, ker je sama, težko? »Pa ni težko. Saj se najdejo taki za kak pogovor. Če ni za skupaj, pa ni za skupaj. Škoda prisiliti človeka, če mu ni,« nam pojasni. Želja, spoznati pravega partnerja, ostaja, doma pa nanjo s svojimi željami pritiskajo tudi starši: »Veš, da pritiskajo. Vsi pritiskajo "najdi si, najdi".« A ko nekoga spozna in se mu ponudi delo, ji navadne odvrne, da ne more, da nima časa, ko pa je treba iti na piknik, »tja bi pa šel«. A brez dela, ni jela: »Saj vidiš, ko greš v trgovino, moraš kupiti. Če nimaš denarja, ne moreš nič kupiti. Eni pa mislijo, da lahko kar tako živijo ...«

Tokratne sezone oddaje, v kateri je sodelovala tudi sama, ne spremlja prav pogosto, saj da niso zanimivi. Sploh, ker se ponavljajo sodelujoči: »Tiste stare ženske bi moral dati že davno stran, so za v penzijo, ne pa za po televiziji, ko se afnajo tam.«