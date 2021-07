Se še spomnite te zmagovalke Slovenija ima talent?

Mladenkaprihaja iz Ribnice na Pohorju, majhnega kraja na Koroškem. Glasba jo spremlja že vse življenje, resneje pa se je z njo spoznala v osnovni šoli, ko je začela obiskovati tudi glasbeno šolo. Po zaključku nižje glasbene šole se je posvetila petju. Nastopila in zmagala je v tretji sezoni šova Slovenija ima talent, kamor se je prebila skozi avdicijo s pesmijo Don't you remember pevke, na koncu pa je zmagala s pesmijo od, ki nosi naslov One night only. Od takrat do danes je Alja v svojo glasbeno košarico dodala dvanajst pesmi, ki jih je soustvarjala z različnimi avtorji.Stopila je tudi na poklicno pot – je diplomirana učiteljica glasbe in zelo je vesela, da lahko svojo ljubezen do glasbe širi tudi med učenci. Zadnja skladba, ki jo je izdala, je bila Roza poletje, energična in pozitivna uspešnica, ki je navduševala preteklo poletje. Ker je za nami še eno težko leto brez nastopov in žive glasbe, se je s svojo glasbeno ekipo odločila, da bo tudi letos predstavila pozitivno skladbo, polno poletnih ritmov in poletnih romanc! Nova skladba ima naslov Cocktail.»Poletje je moj najljubši letni čas! Čeprav v pesmi prepevam o poletni romanci, jo jaz dojemam bolj kot opomin na to, da premalokrat živimo v trenutku in se preprosto preveč obremenjujemo glede velikokrat nepomembnih stvari. Včasih si moramo enostavno reči que sera sera in to res misliti! Kar koli že bo, naj bo,« o skladbi pravi Alja. Besedilo zanjo je spisalinpa sta poskrbela za še en izvrsten aranžma, ki vas bo odnesel na plažo in na morje.