Se še spomnite Slovenke Denise Dame? Danes je zagotovo ne bi prepoznali (FOTO)

Slovenija je pred časom nestrpno čakala na objave takrat manekenke in vlogerke Denise Dame. Spregovorila je o svojem življenju, kaj vse je doživela, s kom se družila, pokazala bogato kolekcijo oblačil in dodatkov prestižnih blagovnih znamk. Skoraj ni bilo Slovenke ali Slovenca, ki je ne bi poznal. Nekateri so jo oboževali, drugi so jo pljuvali.

V javnosti se je pojavil tudi njen seksi video izdelek. Vse dobro in slabo je poskrbelo, da je njeno ime postalo zanimivo tudi v tujini. Tako so jo povabili v razvpiti srbski šov Zadruga, kjer je dvignila kar nekaj prahu. Tudi s seksom pred kamero.

Po koncu šovu se je očitno odločila, da bo slovenski dom zamenjala in se nastanila v Beogradu. Vsake toliko časa nas na družabnih omrežjih razveseli s kakšno fotografijo. In moramo priznati, da je visokorasla Denise danes videti čisto drugače: lasje so svetlejši, ustnice bujnejše, precej bolj kipeče pa se zdijo tudi prsi.

Dovolj besed. Spodaj si poglejte, kako je razvpita Slovenka videti danes.