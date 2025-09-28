Se še spomnite Pie iz Big Brotherja? Tako srečna in zaljubljena je danes (FOTO)

Se še spomnite Pie Filipčič? Pred natanko desetimi desetimi leti je nastopila v resničnostnem šovu Big Brother in v javnosti dvignila nemalo prahu. Iskreno je namreč spregovorila o svojem spolu ter želji, da bi ga spremenila. Slovenci smo takrat pokazali solidarnost, stopili skupaj in Pii namenili zmago, ki ji je prinesla tudi sredstva, potreba, da bi svojo željo uresničila.

Po operaciji se je postavna dolgolaska umaknila iz javnega življenja in se tudi zaljubila. Pred dvema letoma ji je izbranec, ki ima tudi sam izkušnje z resničnostnimi šovi, na prstanec leve roke nataknil zaročni prstan, čeprav pred matičarja še nista stopila, pa sta, po objavah na družabnih omrežjih sodeč še vedno zelo zaljubljena.

Pia je te dni s sledilci delila utrinke z njunega dopustovanja v Italiji, kjer sta se sladkala z ledenimi dobrotami, se sproščala ob bazenu in uživala v slastni hrani. Pia in Branko, ki smo ga spoznali v šovu Poroka na prvi pogled, kjer sicer ni iskal neveste, ampak je nastopil kot poročna priča, se poznata že dlje časa, zbližala pa sta se po njeni operaciji spola. Skupaj sta odprla tudi stran OnlyFans, kjer jima posel cveti. Kot je lani povedala Pia, sta v le nekaj mesecih zaslužila dovolj, da sta se lahko preselila v večje stanovanje.

