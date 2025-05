Se še spomnite pevca Gorana Breščanskega? Takšen je videti danes (FOTO)

Karizmatični pevec legendarne zasedbe Sausages Goran Breščanski, ki je navduševal mnoga dekleta, danes posluje in živi na Kanarskih otokih. Z nekdanjo soprogo in mamo njunih dveh otrok Metko Pleško si je pred leti na otoku Tenerife ustvaril dom.

Na Tenerife se bo preselil tudi Kristjan Verbič, ki je dolga leta vodil Vseslovensko združenje malih delničarjev. Tam mu zagotovo ne bo dolgčas, saj se bo, kot vse doslej, družil tudi z glasbeniki, predvsem iz Slovenije. Med njimi so poleg Breščanskega, še Pero Lovšin in Dominik Kozarič, ki je Verbiču tudi posvetil pesem »Igral je pošteno«.

Veliko se druži s kolegi iz Slovenije. FOTO: Osebni arhiv

Ob slovesu Verbiča iz javne sfere, ki bo v Cankarjevem domu, mnogi pričakujejo, da utegne po zgledu Kozariča tudi Goran Breščanski posvetiti pesem svojemu prijatelju Kristjanu Verbiču pred dokončno selitvijo na Tenerife.

Veliko se druži s kolegi iz Slovenije. FOTO: Osebni arhiv

Verbič bo na Tenerifu užival v sadovih svojih 35 let dela v javni sferi in se predal tudi svojim hobijem, tako ni izključeno, da se tam obeta nova umetniška povezava med njim, Kozaričem, Lovšinom in Breščanskim.

Goran Breščanski, Metka Pleško FOTO: Christoffer Staar

Sicer pa Braščanski občasno še vedno nastopa s svojo rock skupine Sausages, zadnjih sedem let pa z bivšo soprogo Metko Pleško preko svoje agencije oddajata nastanitve na Tenerifu. Kot sta lani povedala za Nedelo, tam bivata v istem stanovanju, a intimni par nista več.

Pero Lovšin, Dominik Kozarič in Kristjan Verbič. FOTO: Osebni arhiv

»Trenutno upravljava več apartmajev različnih velikosti, ki ustrezajo različnim potrebam. Natančnih številk, za kako velike nastanitve gre, raje ne razkrivam; v glavnem gre za udobne studie in prostorne apartmaje z dvema spalnicama. Nastanitve niso v najini lasti. Z nekaterimi lastniki sodelujeva tako, da za storitve zaračunava provizijo, druge pa najemava za daljše obdobje in jih potem oddajava turistično. Čez nekaj let imava v načrtu tudi nakup lastnih apartmajev,« je lani z Nedelo dejal Goran.