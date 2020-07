Se Šarec ločuje? Tako se je odzval

Marjan Šarec je zanikal, da naj bi se z ženo razšla. FOTO: Zaslonski Posnetek, Twitter

Nekdanji predsednik vlade in predsednik stranke LMŠse je danes odzval na govorice, da se razhaja s svojo dolgoletno soprogo, s katero ima dva otroka.»Nič ne vem o tem. Je pa res, da sta hčerki že od 1. razreda OŠ v domžalski šoli in zato ima žena tam prijavljeno stalno prebivališče, začasno pa v Šmarci. Zaradi moje županske funkcije smo se odločili tako. Vsak dan so pri tašči na kosilu, že vsa leta, če vas že zanima,« je sporočil na spletnih omrežjih.Šarec se je na tnalu obtožb in družinskih zdrah znašel še kot kamniški župan, ko je kandidiral na predsedniških volitvah. Tedaj je zanikal govorice, da izvaja fizično nasilje nad ženo. »Čudno je le to, da z ženo za to ne veva, razen če me je prijavila in mi ni povedala,« je na facebooku zapisal Šarec.Barbara je Marjanova največja podpornica, ki pa se v medijih zelo nerada izpostavlja in ga spremlja le na nujnih protokolarnih obveznostih. Šarec je odločen, da posegov v družino ne bo dovolil. »Posegov v družino pa ne bom dovolil! Moja žena ni ena tistih, ki bi trpela takšno početje. Dovolj bi bilo enkrat in zadeva bi bila zaključena! Je popolnoma emancipirana ženska in ne politični privesek.«Eden od sokrajanov je o družini Šarec povedal : »Živijo precej normalno življenje in so med krajani priljubljeni zaradi spoštljivosti, ne zaradi politične funkcije. Zakonca Šarec se trudita obdržati visok nivo potrpežljivosti, hkrati pa redno sprejemata kompromise in se tako izogibata partnerskim nesporazumom. Seveda se tako kot vsi običajni pari ne strinjata v vsem, ampak to rešujeta z dostojanstvom.«