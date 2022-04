Se obeta kaj resnega? Jure in Patricija sta imela vroč zmenek (FOTO)

V Ljubezni po domače se je tokrat romantika dogajala med Juretom Struno in Patricijo. Tako sta odšla na zmenek. Je pa že na začetku Patricija priznala, da je bila nervozna. Vseeno pa je Juretu povedala, da ji je njegov način življenja všeč, da si tudi sama želi, da bi imela službo, ki bi ji bila obenem tudi hobi.

»V primeru, da bi se z Juretom razvilo tako, kot bi si želela, bi se z največjim veseljem preselila na ranč, seveda,« je priznala Patricija. O zmenku pa je povedala, da se je med njima zgodila svojevrstna kemija.

Zmenek je bil uspešen. FOTO: Mitja Urbančič

No, tudi Jure je zelo pozitivno ocenil njuno druženje: »Končno ena, s katero sva končala zmenek tako kot je treba in sem prav vesel. Končno!«

In kako se je zmenek končal? Jure in Patricija sta se objela in poljubila.

