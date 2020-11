Se Marko Potrč poslavlja od Planet TV? Tako odgovarjajo ...

Televizijski voditelj, ki zadnje čase dviguje veliko prahu zaradi svojih izjav o novem koronavirusu in sprejetih ukrepih za omejitev njegovega širjenja, je že nekaj tednov na Švedskem, medtem pa lahko na Planet TV spremljamo oddaji Gasilci, katere voditelj je prav Potrč, ki je več let vodil tudi oddajo Gallielo. Preverili smo informacije, da televizijska hiša, ki jo je letos kupila madžarska medijska družba TV2 media, menda ne bo podaljšala pogodbe z voditeljem.Preberite tudi:»Oddaja Gasilci je bila v celoti posneta poleti, na Planetu bomo ta petek, 27. novembra, ob 20. uri predvajali še finalno oddajo, v kateri bo zmagovalno prostovoljno gasilsko društvo prejelo zlato čelado in donacijo v višini 30.000 evrov. Oddaja Galileo se je medtem iztekla,« so na Planet TV odgovorili na naša vprašanja o morebitnem koncu sodelovanja s Potrčem, ki je bil ob nastanku televizije skupaj zsovoditelj osrednje informativne oddaje. »Trenutno se na Planetu pripravljamo na spomladansko programsko shemo, ki bo gledalcem prinesla veliko oddaj lastne produkcije, še pred tem pa za gledalce pripravljamo izjemen december,« pa so odgovorili na vprašanje, ali s Potrčem načrtujejo (novo) sodelovanje tudi v prihodnje.Odgovoru na vprašanje, ali se, kot kaže, s Potrčem razhajajo zaradi njegovih kontroverznih izjav, pa so se povsem izognili.