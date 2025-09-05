Še malo, pa bosta Golob in Gabrova dahnila »da«! Takšen je danes pogled na prizorišče (FOTO)

Ljubezenska zgodba premierja Roberta Goloba in njegove izbranke Tine Gaber bo jutri dosegla vrhunec. Po treh letih razmerja si bosta v luksuzni Vili Tartini v Strunjanu obljubila večno zvestobo.

Že danes je zakrožila fotografija, ki kaže, da so prizorišče skrbno zaprli pred radovednimi pogledi. Facebook stran Strunjan je ob posnetku ograjene vile, prekrite s črno folijo, hudomušno pripisala: »No pa je zagrajena Villa Tartini za jutri. Ne bomo lovili šopka«, zraven pa dodala še smejoče se emodžije.

Intimno, a prestižno

Poroka bo potekala za zaprtimi vrati, brez medijev in državnega protokola. Obred bo vodil ljubljanski župan Zoran Janković, ki ima ta dan sicer več porok. Najem zgodovinske vile ob morju velja za prestižno izbiro – samo prostor stane okoli 12.000 evrov, pogostitev pa najmanj 180 evrov na osebo. Vse stroške bosta poravnala sama, varovanje pa je v rokah policije.

Nevesta je za veliki dan izbrala kar dve obleki, kot smo že poročali. Glavni družici bosta njena sestra Urška Gaber in prijateljica Pina Weisseisen. Med prvimi se je s poročnim darilom oglasil hrvaški premier Andrej Plenković, ki je nevesti poslal šopek.

Slovenija že nestrpno pričakuje soboto, ko bo par svojo ljubezen zapečatil na obali – stran od oči javnosti, a z dogodkom, ki bo nedvomno zaznamoval letošnje leto.