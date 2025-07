Še malo in bosta zakonca Emeršič zibala! Viktorija pokazala nosečniški trebušček

Med domačo estrado je aprila odjeknila vesela novica, ki je mnoge pustila odprtih ust. Kot so pisali v reviji Suzy, bosta priljubljena igralca Viktorija Bencik Emeršič in Bojan Emeršič znova zibala!

Nov družinski član prihaja prav v letu, ko par praznuje 20 let skupne poti in jo bo okronal z najlepšim darilom – prihodom novega družinskega člana.

Bojan in Viktorija, ki sta si usojena že od prvega igralskega stika, sta se poročila leta 2012, njuna zveza pa je polna ljubezni, ustvarjalnosti in podpore. Družinsko gnezdo sta si začela graditi leta 2008, ko se jima je rodil sin Tibor, danes že srednješolec in navdušen bobnar. Leta 2014 je družino obogatil še Oskar, športni navdušenec, poln energije. Zdaj pa bo štiriperesna deteljica dobila še en srčni list.

Viktorija Bencik Emeršič je v mini intervjuju na Instagramu razkrila, kako se spopada z zahtevami življenja. FOTO: Zajem Zaslona Instagram

»Mamica dveh krasnih sinov Tiborja in Oskarja je v veselem pričakovanju,« so zapisali v reviji Suzy, kjer so razkrili tudi, da bo dojenček najlepše darilo za Bojanov 62. in Viktorijin 41. rojstni dan.

Po napornem obdobju novo življenje

Viktorija je v mini intervjuju na Instagramu nedavno razkrila, kako se spopada z zahtevami življenja. »To sem začutila kar nekajkrat v življenju … Ko vsega postane preveč – dve službi hkrati, družina, otroci … telo začne opozarjati,« je priznala. Med drugim je doživljala tesnobo, kronično utrujenost in celo panične napade.

A kljub težkim trenutkom se zna vedno znova vrniti k sebi. »Mikro pavze, igra z otroki, prijatelji, dobra hrana, potovanja … to me polni. A najpomembnejše je, da poslušaš sebe in svoje telo – da ne čakaš, da bo prepozno.«