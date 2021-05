Še maja je drvel po zasneženih progah

Že velikokrat je vijugal po najslavnejših progah, kjer se odvija svetovni pokal.

Lahko smo ponosni na podkorensko strmino, ki je med najzahtevnejšimi v svetovnem pokalu.

Igralec in vsestranski umetnikje navdušen smučar. »Šel sem preko vseh razvojev smuči, na začetku še vezi z zajlo in polpancarji,« se spominja časov, ko je bil začetnik. Prvomajsko smučanje je njegova tradicija, ki jo neguje že dolga leta.»Za prvi maj sem v predkoronskem času smučal samo na evropskih ledenikih, včasih tudi na Kaninu. Letos se je sneg na Krvavcu obdržal v obilnih količinah. Tukaj gre pohvaliti tudi vse na RTC Krvavec, da so s strokovnostjo sneg pripravili in tudi ohranili. Pa sem si rekel, naj se zgodi tudi to, da bom v aktivnem športnem življenju smučal za prvi maj tudi na meni ljubem Krvavcu. In zgodilo se je. Bilo je izjemno. Sneg je držal in zdržal, smuka je bila malodane zimska, sonce je lepo sijalo,« nam opiše občutke.Njegova trenutno najljubša lokacija je Kitzbühel, a ima na seznamu še veliko odličnih lokacij. Čeprav smuča, že odkar pomni, ni nikoli tekmoval in tudi tisto na vodi ga ne pritegne. Slalom in veleslalom sta njegovi panogi. »Hitre discipline so seveda vrhunske, a včasih na meji človeškega in zato težko gledljive,« pravi. Se je pa vseeno že spuščal po progah, na katerih potekajo tekme za svetovni pokal. »Najbolj mi je ostala v spominu proga Hahnenkamm, brutalni smuk v Kitzbühelu, pa najbrutalnejša veleslalomska proga Granrisa v italijanski La villi. Pa še nekaj jih je, med drugim smo lahko ponosni na podkorensko strmino, ki je med najzahtevnejšimi v svetovnem pokalu,« pove. Posebna, še neuresničena želja je vijuganje v švicarskem Wengnu in Adelbodnu.»V Grindelwaldu sem bil, čez je pa Wengen, a mi ni uspelo priti do tja. Pot me bo nedvomno pripeljala tudi do teh vrhunskih lokacij in niti najmanj ne dvomim, da bo smuka fantastična,« se veseli. Čeprav se je pognal po strminah, na katerih moči merijo največja imena vseh časov, na srečo nikoli ni bil poškodovan. »Smučam z glavo in menim, da je tako tudi edino prav. Pametno in odgovorno se lahko smuča tudi hitro,« še doda.