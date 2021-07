Še enkrat jo je sanjski moški strastno poljubil, potem pa se od nje poslovil (FOTO)

Slovo od Kaje. FOTO: Pop Tv/zaslonska Slika

Žalostna Kaja. FOTO: Pop Tv/zaslonska Slika

Mi že vemo, katera je osvojila njegovo srce (NE BERITE, ČE ŽELITE TO IZVEDETI V ODDAJI)

Trojica polfinalistk. FOTO: Pop Tv/zaslonska Slika

Eden izmed njunih zmenkov. FOTO: Pop Tv/zaslonska Slika

Kaja in Gregor na zadnjem zmenku. FOTO: Pop Tv/zaslonska Slika

Predzadnja oddaja Sanjskega moškega je ponudila tri zmenke na samem s tremi polfinalistkami. Zadnja priložnost, daprepričajo. »Kaja je taka borka, ki je že dolgo časa nisem videl in ta si zasluži vse na svetu in tako žensko bi si moral želeti vsak moški,« je pred zmenkom dejal Gregor. S športnicoje preživel kaj nekaj strastnih zmenkov, od plezanja do jacuzzija in zdelo se je, da mu je zelo všeč.»Kajči,« jo je poimenoval, ko je prišla k njemu na samo in spraševal o obisku pri njej doma. »Dobro mi je, da se lahko kljub težkemu treningu hecava in nama je lepo.« Vprašal jo je tudi glede partnerstva, saj Kaja še ni imela resne zveze: »Saj jaz ne rečem, da moraš imeti nevem koliko partnerjev, preden imaš resno zvezo. A ti misliš, da bi morala imeti še kaj več izkušenj?« Dejala je, da to zanjo ni pomembno. Če je nekdo pravi, je pravi.»Ooooo,« se je skoraj da stopil in jo strastno poljubil… Po preostalih dveh zmenkih z Anjo in Tjašo pa je prišla na vrsto ceremonija vrtnic. Prvo vrtnico je podelil, drugo. Kaji pa dejal: »Zelo sem vesel, da sem te spoznal. Ti si tak človek, ki bi ga vsak rad imel ob sebi. Toliko občutkov je, da jih ne morem opisati. Želim ti vse naj, naj, kar si zalužiš.«22-letnica je bila kar v šoku in kasneje malce zajokala: »Tega nisem pričakovala, zato mi je toliko težje. Ni mi žal, da sem bila tu, bila je lepa izkušnja,« je povedala Kaja, potem ko je Gregor ni izbral med dve finalistki. »Naučila sem se veliko novega o sebi in tudi Gregor je super človek.«