Še enkrat bi ponovila porodno izkušnjo

Spremljamo jo lahko v oddaji Gasilci. FOTO: PLANET TV

Voviteljica, ki je te dni zaposlena z vodenjem oddaje Gasilci na Planetu, je hčerkiob 3. rojstnem dnevu voščila tudi na spletu in zapisala, da »bi šla takoj še enkrat v porodno sobo in takoj še enkrat podoživela njun trenutek, ko jo je prvič prijela v roke«. Eva se še kako dobro zaveda, da je materinstvo resnično nekaj posebnega, ljubezen do otroka pa nenadomestljiva. Njena malčica obožuje morje in z veseljem okuša tudi morske dobrote, poudari ponosna mamica, ki se svoje malčice ne more nagledati.»Obožujem jo … Tako kot vi zagotovo svojega otročka,« je še zapisala voditeljica in dodala: »To je resnično največja ljubezen v življenju. Hvaležna sem do neba, da sem jo lahko izkusila na lastni koži!« Ali se bo Ronji kmalu pridružil bratec ali sestrica, pa še ostaja uganka za javnost ...