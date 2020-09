Se bo Sebastian vrnil na oder?

Tudi na slovenski estradi obstajajo poznanstva, ki so iskrena in brez zavisti, opravljanja in podobnega. Ni jih veliko, a vendarle več, kot bi si mislila večina navadnih smrtnikov. Eno takšnih je tudi poznanstvo med Sebastianom in Kaly Kolonič. Pred leti eden najbolj priljubljenih slovenskih pevcev, zadnja leta pa predvsem plesni učitelj, je na morju obiskal piarovko, slikarko in svetovalko za prehrano. Koloničeva je na hrvaški obali preživela precejšen del letošnjega poletja in med dopustovanjem se je iskreno razveselila prijatelja Sebastiana. Kot smo razumeli skrivnostno Kaly, s plesalcem snujeta ideje o sodelovanju.



Kaj pripravljata in o čem je tekla beseda, ni povedala, ker je menda še prekmalu. Ugibamo pa kljub temu vseeno lahko, ali morebiti ne gre za kakšne načrte, povezane s plesom ali glasbo, kar bi bilo logično. Pred leti je imela Kaly v kar osmih slovenskih krajih svoje plesno-rekreacijske studie, Sebastian pa ima plesno šolo in je tudi inštruktor priljubljene zumbe. Pred leti sta se srečevala tudi na odrih, ko sta bila oba še glasbeno aktivna. Bržkone se kdo spomni, da je bila Koloničeva nekoč članica skupine Select, potem pa se je podala v piarovske vode. Sebastian pa je pod svojim okriljem imel tudi glasbeno skupino Casanova, ki je pozneje razpadla. O vrnitvi na glasbeno sceno so ga v preteklih letih pogosto spraševali, a konkretnega odgovora ni dal. Običajno je odvrnil, da trenutno nima takšnih načrtov in da tudi ni časa za to. Ob tem se sprašujemo, ali je mogoče, da ga bo pred mikrofon znova zvabila prav Kaly.