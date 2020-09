Se Avdiću že tresejo hlače? Prihaja novi radijski šov (FOTO)

Anabel. FOTO: Hitradio Center

Alen Podlesnik. FOTO: Hitradio Center

Vroča radijska jesen

Na Hitradiu Center so ta ponedeljek štartali nov jutranji šov. V ekipi sta 'odštekana' pevka, ki jo lahko že nekaj mesecev poslušate tudi kot radijsko voditeljico, in pa nekoč voditelj radia Antena, zdaj pa spletni vplivnež. Anabel je sicer še pred kratkim, kot smo poročali, preživljala čas v karanteni, saj je imela potrjeno okužbo s koronavirusom , tako da se je na začetek novega izziva pripravljala kar doma.»Malo sem bila panična, ker sem na vrhuncu priprav na nov jutranji šov dobila pozitiven izvid na koronavirus. No, na srečo sem se kljub diagnozi počutila odlično, saj je bil moj edini simptom izguba okusa in vonja, tako da sem se lahko pripravljala tudi doma. Zdaj sem že v top formi, izvidi so negativni, sama pa pozitivna v pričakovanju novega izziva,« je razkrila.Na vprašanje, kaj meni o svojem sovoditelju, je povedala: »Všeč mi je, da ne zna peti, plesati ali igrati kakšnega inštrumenta, tako da ga vsaj v tem prekašam. Na instagramu namreč precej bolj 'raztura' od mene. Super pa je, da je precej manj zrel, čeprav je 12 let starejši od mene. Tak otročji in zelo zabaven preprost fant je in res se veselim dela z njim.«Kaj pa o Anabel meni Alen? »Ne vem, na živce mi gre (smeh). Najbolj zabavno se mi zdi, da ona misli, da je bolj zrela od mene, ker že cela dva meseca skrbi za dve mački. Okej, šalo na stran, Anabel je top punca. Pije pivo, nosi široke hlače, ampak ne ogromno mejkapa ... Pač, top punca. Šalo na stran, Bela je totalna 'faca' in vsak dan imamo na radiu zastonj koncerte! Jutra na Hitradiu Center bodo z njo res zabavna.«Obeta se torej vroča radijska jesen, saj bo novi jutranji radijski par poskušal odvzeti poslušalce trenutno najbolj poslušanemu jutranjemu programu v Sloveniji, Denis Avdić šovu oziroma štirim prijateljem –in