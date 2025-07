SDS strumno odkorakal na najvišji slovenski vrh. »In gremo ...«

Kot smo že poročali, se je v Bovcu prejšnjo soboto z zborovanjem članov in podpornikov začel 30. poletni tabor stranke SDS in Gorniškega kluba dr. Henrika Tume.

Zbrane je nagovoril predsednik SDS Janez Janša, ki je dejal, da se septembra začne predvolilno delo, SDS pa da ima dolg spisek zakonov, ki jih bi bilo treba po zmagi na volitvah dopolniti, spremeniti ali odpraviti.

SDS tradicionalno poletno srečanje na Bovškem letos prireja že tridesetič, začelo pa se je z osrednjo prireditvijo na bovškem letališču in srečanjem občinskih in mestnih odborov ter več tisoč članov in simpatizerjev iz vse Slovenije.

Danes pa so se podporniki stranke skupaj odpravili na Triglav, najvišji slovenski vrh. Prvak SDS Janez Janša je na družbenem omrežju X s sledilci poleg fotografije delil kratek zapis: »In gremo ...«

