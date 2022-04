SDS-ova poteza zakurila splet: kaj pa je vas najbolj nasmejalo? (FOTO)

Volitve se približujejo s svetlobno hitrostjo in kampanje so v polnem razmahu. Zakon o volilni in referendumski kampanji pravi, da se kampanja lahko začne najprej 30 dni pred volitvami, zaključiti pa se mora najkasneje 24 ur pred dnem glasovanja. Prav tako morajo liste, ki nastopajo na volitvah, v ta namen 45 dni pred volitvami odpreti poseben transakcijski račun z oznako za volilno kampanjo.

Poleg vseh plakatov, dogodkov in soočenj pa nam je v oči padla SDS-ova kampanja, saj stranka s svojimi plakati prikazuje tudi uspešne projekte, ki so jih zaključili v zadnjih dveh letih. Njihova poteza pa je naletela na močan odziv spletnih uporabnikov, saj so uporabili njihovo formo in vse skupaj se je sprevrglo v zabavno spletno tekmovanje, kdo bo sestavil bolj zabaven ali pa bizaren (včasih tudi žaljiv) plakat. Na to se je odzval celo SDS, ki na svoji strani zbira najbolj domiselne izdelke. Tudi mi smo jih zbrali in lahko si jih ogledate spodaj.

