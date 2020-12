Savini se trga srce, ko spremlja razmere v Sloveniji

Mednarodna mojstrica obrazne joge in avtorica knjig Savina Atai živi na drugem koncu sveta. Svojim sledilcem je pojasnila, kakšne so razmere na Novi Zelandiji in kako se tam spopadajo z epidemijo. Kot pravi, se ji trga srce, ko spremlja razmere v Sloveniji, zato je po eni strani hvaležna, da živi tam, kjer so razmere pod nadzorom. Ji je pa hudo predvsem zato, ker že več kot leto dni ni videla družine v Sloveniji in ker ni mogla na pogreb babice, ki jo je imela neskončno rada. »Nikdar si nisem mislila,da bom gledala pogreb svoje ljubljene babice preko vibra.«





K sebi je Savina poskušala pripeljati tudi družino in psičko Lotus, a zaman. »Vse možnosti sem preizkusila, ni možnosti, da pride do mene ali da jo jaz pripeljem sem. Te možnosti ne bo, dokler bodo take razmere po svetu.«



In kako je Novi Zelandiji uspelo, da se je izvlekla iz primeža epidemije? »Marca in aprila smo imeli šest tednov zaprtja z zelo sočutno, srčno in sistematično komunikacijo vlade, kar je pripomoglo, da smo se vsi držali pravil in sodelovali. Ves čas smo vedeli, kako bo kaj potekalo. Tudi v tistem času maske niso bile obvezne. Se je pa Nova Zelandija takrat zaprla za zunanji svet in še vedno ostaja zaprta. Vanjo se lahko vrnejo le rezidenti in državljani, a vsi, brez izjeme, morajo za 14 dni v posebej določen hotel v karanteno. Notranje življenje poteka brez omejitev, vmes je bil nekaj tednov Auckland v 'lockdownu', preostali deli Nove Zelandije pa ne. Trenutno nimamo nobenih primerov virusa (razen tistih, ki se vračajo v državo in so v karanteni). Aplikacijo imamo na voljo, ni pa obvezna,« je še dejala Savina.