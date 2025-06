Savina po petih letih zakona le spoznala taščo (FOTO)

Mojstrica obrazne joge Savina Atai je s sledilci na družbenih omrežjih delila prav poseben družinski trenutek – po več kot petih letih zakona je prvič v živo spoznala svojo taščo, mamo svojega moža Garretta.

»Garrettova mama, moja taščica, je prišla iz ZDA. Po več kot petih letih poroke končno v živo,« je navdušeno zapisala Savina na Facebooku. Do zdaj so vezi vzdrževali prek videoklicev, obisk pa je preprečevala vrsta zapletov – od pandemije, selitev do operacije kolena in dolgotrajnega okrevanja Garrettove mame Anite.

A zdaj je mama Anita vendarle prispela k njima, kjer jo je očarala ne le naravna lepota, ampak tudi energija dežele. Po Savininih besedah je prvič v tem delu sveta in nad vsem navdušena. Savina je objavila fotografijo trojice, v ozadju je opaziti Jadransko morje.

»Pozdravčke od nas vseh, mama se tudi neskončno veseli, da vidi Slovenijo,« je zapisala Savina in še obljubila, da se s svežimi vtisi še javijo.