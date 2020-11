Savina okroglo obletnico slavila gola v postelji (VIDEO)

je že večkrat javno spregovorila o svojem odraščanju, polnem zlorab. Težkega otroštva in najstniških let se je dotaknila tudi v zapisu ob dopolnjenem 40. rojstnem dnevu.»Bili so rojstni dnevi, ki jih kot punčka, nisem smela praznovati - ker smo bili, med drugim, Jehovine priče. Bili so rojstni dnevi, ko sem kot najstnica stala na okenski polici, ker nisem več mogla prenašati pekla, v katerem sem živela. Bil je 18. rojstni dan, ko sta se moja starša prvič v mojem živeljenju vsedla za skupno mizo, a se je praznovanje spreobrnilo v kričanje, obtoževanje in obračunavanje - jaz pa sem v joku zbežala iz restavracije, tekla in tekla ... upala, da dlje kot bom šla ... manjša bo bolečina. A ni bila. Bili so rojstni dnevi, ko sem bila čisto sama,« je svoj zapis (nelektorirano) začela mednarodna mojstrica obrazne joge in avtorica številnih knjig, ki učijo o tem, kako skrbeti za notranjo in zunanjo lepoto, pri čemer je ugotovila, da je močna in da ni sama.Preberite tudi:Medtem ko si je nekoč želela umreti, zdaj želi dočakati najmanj 113 let – tako je hudomušno zapisala, saj je danes vesela življenja. Okroglo obletnico Savina slavi na Novi Zelandiji s svojim možem, Američanom, ki ji je pripravil lepo presenečenje. Kakšno, si lahko ogledate na spodnjem videoposnetku.