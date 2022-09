Savina Atai sporočila lepo novico

»Zadnji mesec in pol sem se malo manj oglašala, ker sva se selila,« razkriva javnosti Savina Atai in dodaja, da sta z Garrettom končno našla svoj košček raja. »Zdaj ko sva se malo ustalila, po devetih mesecih selitev in iskanj, šele ugotavljava, kako fizično in čustveno izčrpavajoče je bilo. Ta izkušnja naju je še bolj okrepila in povezala.« V zadnjem času sta preizkusila precej lokacij po svetu, na koncu pa sta za svoj dom izbrala Slovenijo. »Zdaj ko sva na enem mestu, šele zares čutim smrt in odhod mojega najbližjega prijatelja Antona, ki se je poslovil februarja,«

Z Nove Zelandije sta v koronskem času pobegnila v Mehiko. Državo so zapustili mnogi, s celimi družinami, da bi našli svobodo, in pustili tam vse. »Ki so zaradi mandatov izgubili službe, ki so jih z vsem srcem opravljali. Ki so dali izjemen prispevek skupnosti … ki je tudi ogromno izgubila. Ki kar naenkrat niso več mogli preskrbeti družine. Nekateri še vedno živijo v kovčkih in iščejo svoj prostor pod soncem.«

Nekaj najlepšega je gledati, kako doma se Garrett počuti tukaj.

Savina in Garrett sta hvaležna, da sta svoj prostor našla, ničesar pa ne jemljeta za samoumevno: »Toliko nedopustnih krivic se je zgodilo v zadnjih letih. Zame osebno to, da sva midva na tak način zapustila dom niti približno ni tako boleče kot dejstvo, da je bila moja babica ob končevanju svojega življenja sama v bolnišnici, brez obiskov. Da se nisem mogla posloviti od nje.«

Savina je hvaležna za zdajšnje trenutke tukaj, vendar ne smemo pozabiti tega, kar je bilo: »Ker je prav, da se ne pozabi.«