Savina Atai še vedno ljubi bivšega, to mu je sporočila

Duhovna učiteljica in učiteljica obrazne jogeje razkrila novo podrobnost iz svojega življenja. Potem ko je v začetku leta zapustila Kreto in svojega dolgoletnega partnerja, ljubezen pa našla pri Američanu, zadnje dni objavlja čustvene zapise iz preteklosti.Savina je objavila fotografijo sporočil z Giorgosom, ki potrjujejo, da se še vedno dobro razumeta. Še več, kot kaže, sta si z bivšim zaobljubila, da bosta tudi zdaj, ko je ona že z drugim, ostala v tesnih odnosih. Ljubezen na drugačen način ...Giorgos je Savini čestital za to, kar počne, in zapisal, da je zelo ponosen nanjo. Dodal je, da jo bo v vsem podpiral in da bosta »družina za vedno«. Savina mu je to potrdila in javnosti pokazala daljši zapis (nelektorirano).»Ko je ljubezen prava-nikdar ne mine, zna spustiti in spremeniti obliko ...mine pa ne. Ni bilo lahko iti preko bolečine in ega. Je pa tako vredno. Toliko sva si dala, ne bi bila, kjer sva, če ne bi bila skupaj. In zdaj sva bolj povezana, kot kadarkoli...le na drug način. Družina. En za drugega tukaj, za vedno.«