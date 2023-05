Savina Atai potrdila, da je vse res (VIDEO)

Marsikaj, kar vidimo na spletu, ni resnično. Včasih so zgodbe lažne, včasih so posnetki zmontirani. Včasih pa se izkaže, da je vse res.

V zadnjih dneh so zaokrožile informacije, da so pri otoku Vis na Hrvaškem opazili več gromozanskih kitov. Zaokrožili so posnetki plavajočih bitij, ob vsem tem pa se je oglasila tudi Savina Atai in sporočila: »Potrjeno je: okoli Visa plava kit.« Pa ne samo to: njena soseda je v objektiv ujela tudi delfine.