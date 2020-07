Savina Atai na medenih tednih: tako sta se z Garrettom razvajala

V začetku maja jerazkrila, da se je s svojim novim partnerjem, Američanom, poročila. Zdaj je po vseh teh mesecih napočil čas tudi za razvajanje mladoporočencev, ki pa se nista odpravila v tople kraje, temveč le v nekoliko bolj oddaljen kraj na Novi Zelandiji, kamor se je Savina preselila po razhodu s svojim dolgoletnim partnerjemSavina Atai, ki je že vse od začetka koronavirusa na Novi Zelandiji, ne skriva, da ji je lepo in da uživa v čudoviti naravi, a zdaj se je prvič po pol leta tudi vkrcala na letalo in poletela v Christchurch, največje mesto v južnem delu Nove Zelandije. Od tam se bosta odpravila še 480 kilometrov naprej do Queenstowna, kjer se bosta mladoporočenca spočila ob pogledu na kristalno čista jezera in zasnežene gore.»Prvič po šestih mesecih grem na letalo, in to na medene tedne in na sneg! Pred zaprtjem mej sem bila vsak mesec vsaj na šestih letih, vsaka dva meseca pa vsaj na enem čezoceanskem. To je prvi vikend po poroki, da ne učim ali snemam. In danes sem ves dan snemala videe, da si lahko vzamem štiri dni prosto ...« je zapisala Savina.