Nisem noseča.

Začelo se je, ko sva z možem Garrettom na plaži na Visu našla tri kamenčke v obliki srca ter jih objavila na družbenih omrežjih. Niti pomislila nisva na to, da bi bilo to lahko razumljeno kot naznanitev naraščaja. Ko so začele deževati čestitke, pa nama je seveda postalo jasno, kaj jih je sprožilo.

