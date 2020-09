Savina Atai joka in se sprašuje: Jo bom sploh še kdaj videla?

letošnje z novim koronavirusom močno zaznamovano leto preživlja na Novi Zelandiji s svojim možem, Američanom Garretom, s katerim sta si. V deželi kivijevsta preživela tudi medene tedne, saj kam drugam zaradi omejitev ob pandemiji niti nista mogla. Kljub sreči v ljubezni in poslu pa mednarodna mojstrica obrazne joge in avtorica številnih knjig, ki učijo o tem, kako skrbeti za svojo notranjo in zunanjo lepoto, pogreša svojo družino v Sloveniji.Preberite tudi:V čustvenem zapisu je priznala, da že devet mesecev ni videla svojega očija, druge mame Irene, niobjela prijateljev... »Ne vem, ali bom še kdaj videla babico, krepko čez 90 jih ima.«Preberite tudi:Savina ureja papirje, da bom lahko čez nekaj mesecev šla po svojo psičko, ki bo potem morala v karanteno, Savina in mož pa v ločeno karanteno v Aucklandu. »Karantene so tukaj izven doma, v posebej zato pripravljem hotelu. Spoštujem in razumem: Nova Zelandija se vrhusko spopada s situacijo, na našem otoku nimamo niti enega primera, ne rabimo mask. Hvaležna sem. Globoko. Štejem svoje blagoslove. A jokam, ko vidim svojo psičko na Skypu, kužke na plaži...jokam po pogovoru z očijem ... Včasih sem bila vsak teden na letalu, zdaj se to zdi kot oddaljen spomin,«​ je še zapisala.