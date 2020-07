Savina Atai išče dva sodelavca, plača ni majhna

Prijave sprejema do konca julija

je maja letos presenetila s poroko , na kateri je večno zvestobo obljubila svojemu partnerju, Američanu, s katerim živi na Novi Zelandiji. Garett je tudi njen poslovni sodelavec in očitno sta se odločila, da okrepita svojo ekipi. Mojstrici obrazne joge, pisateljica in še marsikaj drugega je namreč objavila razpis za dve delovni mesti.»Moje sanje, za katerimi stojijo leta in leta trdega dela, se uresničujejo s svetlobno hitrostjo,« je sporočila Savina in dodala, da zaradi širitve podjetja v tujino v ekipi nujno potrebujejo okrepitve. Razpisala je kar dve delovni mesti za zaposlitev za nedoločen čas. Eden izmed pogojev je poleg slovenščine tudi zelo dobro znanje angleščine. Delamo intenzivno, predano, rabimo še več organiziranosti, istočasno pa delamo z vso strastjo, vsem srcem in veliko odgovornostjo do naših strank, je poudarila Savina.Savina išče spletnega urednika in vodjo administracije ter kreatorja vsebin in urednika družbenih omrežij. Išče »organizirano (a ne perfekcionistično) osebo, ki bo v navidez kaotično okolje prinesla red in dosledno skrbela za urejenost in ažurnost spletnih strani ter arhivov dokumentacije« oziroma »radovedno, motivirano osebo z žilico za estetiko, ki bo skrbela za družbena omrežja, oblikovala materiale za našo spletno šolo, s pomočjo vizualnih urejevalnikov postavljala pristajalne strani.«Če vas je zamikalo, da bi delali za Savino, imate čas za prijavo do konca julija. Savina pa sprejema le popolne prijave , take brez oddanega projekta, brez motivacijskega pisma ali pa brez primernih kompetenc ne bodo upoštevane.Ena najbolj pomembnih stvari, ko iščemo novo zaposlitev, je višina naše plače. Savina novima sodelavcema ponuja začetno neto plačo 1.400 evrov in dodatke (izplačilo bonusov pri uspešnosti in pa možnost napredovanja). Delo bo potekalo od doma in v pisarni, odvisno od želja in potreb.