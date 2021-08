Sašo Hribar ostro o programu RTV: dokončno ponižanje

Nikomur se ni nič zgodilo



»Urgentno jabolko navdiha«

Programski svet RTV Slovenija naj bi odločal o predlogu za soglasje k razrešitvi direktorice TV Slovenija, ki ga je vložil generalni direktor javnega zavoda. Svet ni bil sklepčen, o razrešitvi bo tako odločal kar sam generalni direktor, sta se pa oglasila dva svetnika in bila zelo kritična.Svetnikje izrazil presenečenje nad boji, ki jih imajo v tej hiši. Dejal je, da se govori, da so vsi politično 'pokupčkani', a da je sam povsem apolitičen. »Vsa leta eno in isto sranje,« je dejal razočarano.pa je dejal, da bi, če bi glasovali, glasoval za razrešitev direktorice. Dodal je, da ima dovolj preganjanja politikanstva in neusmiljenega preganjanja drugače mislečih, to je eno navadno sranje. Glasovali smo o, o ženski ki ne mara, pa so desničarji glasovali zanjo. Tukaj so ljudje kot kvantna mehanika, vsak je lahko levičar ali desničar. »Skakal je kot knof z gat«, je dejal o primeru človeka, ki da je menjal strani levo - desno.Dodal je, da imajo nekateri ljudje ne le svoje oddaje, ampak tudi svoj program: »3. program je absolutno njihova last. Zakaj ta možakar, ki se imenuje, lahko pljuva po naši hiši in to za velik denar, ki ga dobi vsak mesec - zakaj lahko to počne? Zato, ker lahko, ker ima na eno strani bodisi dovoljenje direktorice, ali pa zato, ker se boji. Nekdo, ki je na poziciji moči, se boji podrejenih.« Pirkovič ne želi biti direktor, ker bi postal prvorazredni, sedaj pa deluje s pozicije drugorazrednega, je še dejal.Kdaj se je že v zgodovini naše institucije nekomu, ki je imel oblast, moč in vpliv karkoli zgodilo, se je vprašal in odgovoril: »Nikomur se ni nič zgodilo. Vsi so odšli, pa ne glede na to, ali so bili baje obsojeni ali pa kompromitirani zaradi pedofilije, uzurpacije ali pa mobinga. Dobili so bogato odpravnino in odšli v neka tiha delovna mesta. S seboj so odnesli vse privilegije, bonitete in plačilne razrede.«Povedal je še, da medtem pa »raja 2000 ljudi« navija za Gorščakovo, da pa še pred dvema mesecema o njej ni slišal nič lepega. »Koliko ljudi je šlo iz te hiše v politiko in si umazali ime, pa smo jih vzeli nazaj odprtih rok kot rešitelje te hiše, je nadaljeval. Kolegagnije v pritličju razvedrilnega programa. Nobenega dela nima, počasi gnije,« je še dejal.»Natalija nadaljuje politiko Ljerke Bizilj: cenen program za zadovoljenje tistih gledalcev, ki so končali šolo po prilagojenem programu,« je še dodal. Dejal je, da ga je pred tednom dni poklical prijatelj in rekel, naj preklopi na 1. program RTV Slovenije, kjer je bila oddaja Karaoke bar: »Če ne bi vedel, da sem na 1. programu nacionalne televizije, bi mislil, da je umetna inteligenca že prevzela civilizacijo in preden nas še dokončno uniči nas dokončno poniža. Predsednikbi moral dati dvakrat urgentno jabolko navdiha za tiste, ki so naredili ta program in se upajo pod njega podpisati,« je bil piker.