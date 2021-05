Sašo Avsenik prejel posebno priznanje

Z ansamblom se v teh dneh že pripravlja na igranje v živo.

Mladi glasbenik, vodja in harmonikar Ansambla Saša Avsenika, se je razveselil povabila na letošnji občni zbor Čebelarske zveze Slovenije (ČZS), na katerem so podelili tudi priznanja in nagrade ČZS. Med dobitniki priznanja sta bila namreč Sašo in njegov ansambel, s katerim so lani s ČZS izpeljali skupni projekt in posneli Čebelarsko pesem, s čimer so tudi mladi Avseniki veliko pripomogli k ozaveščanju ljudi o pomenu čebel in čebelarstva.»Na tem mestu bi se rad zahvalil vsem slovenskim čebelarjem, še zlasti predsedniku ČZSza priznanje, ki je bilo podeljeno našemu ansamblu. To nam veliko pomeni,« je ob prejemu dejal Sašo Avsenik, ki se z ansamblom v teh dneh že pripravlja na igranje v živo. Končno, bi lahko rekli, saj so glasbeniki zagotovo eni tistih, ki so bili zaradi pandemije najbolj prizadeti in niso mogli opravljati tistega, kar počnejo najraje – zabavati ljudi.