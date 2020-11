Sašo Avsenik drugič očka

Vnuk legendarnega Slavka Avsenika Sašo nadaljuje družinsko tradicijo. FOTO: JOŽE SUHADOLNIK

Mali Vidi se je pridružila še Živa!

Številni slovenski zvezdnice in zvezdniki na družabnih omrežjih zelo pogosto objavljajo novičke in novosti iz zasebnega življenja, a med njimi zagotovo ni vnuka legendarnegaje bil od nekdaj precej molčeč, ko je beseda nanesla na njegovo intimo, zato ni prav nič nenavadnega, da številni predstavniki sedme sile sploh niso vedeli, da se je mladi Avsenikov naslednik že drugič znašel v najlepši življenjski vlogi.Sašo in njegova najdražja, ki sta si večno zvestobo obljubila konec lanskega leta, sta namreč pred kratkim dobila drugo hčerko in tako se je dveletnipridružila še. Družinica v teh dneh uživa v skupnih trenutkih, Sašo in člani njegovega ansambla pa si želijo, da bi se čim prej vrnili na odre.»Res je, da si kmalu želimo nazaj veselic in drugih večjih nastopov, a z malo volje in truda lahko kljub malo drugačnim časom delimo Avsenikovo pesem med vas. Glede na aktualno stanje v Sloveniji naj to objavo zaključimo z naslednjo mislijo iz znanega Avsenikovega napeva: Ostanimo prijatelji, naj bode smeh kot v tistih dneh, ko zbrani vsi prijatelji smo do noči prepevali! Na čimprejšnje snidenje, družba,« so fantje iz ansambla pred kratkim zapisali na svojem uradnem profilu na facebooku in razveselili številne oboževalce, ki že nestrpno pričakujejo dan, ko bodo lahko mlade glasbenike slišali igrati tudi v živo.