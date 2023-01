Saška po bolečem razhodu: Nisem se mogla več pretvarjati, da je vse v redu

Pred dnevi je kot strela z jasnega udarila vest, da sta se razšla Saša Lendero in Miha Hercog. Novico sta oba z javnostjo delila na družbenih omrežjih, tokrat pa se je Saša prvič po tem pojavila v medijih. Na radiu Veseljak je na kratko spregovorila tudi o tem, zakaj se je odločila, da svoje srce izlije na družbenih omrežjih.

Kot je povedala Saška, je bil to plod nekega razmišljanja, kaj narediti, saj ni mogla več hoditi naokrog po svetu in se pretvarjati, da je vse v najlepšem redu. Bolela so jo namreč vprašanja, kako čudovito je bilo leto po poroki. Za objavo na družabnih omrežjih se je odločila, ker je čutila, da lahko tam pove samo tisto, kar sama želi, saj je v stanju žalosti in razočaranja težko odgovarjati na dodatna vprašanja.

Pevka je povedala še, da se zaveda, da z Miho nista ne prva ne zadnja, ki sta se razšla in da gremo vsi ljudje v življenju čez podobne izzive. Je pa pripomnila, da bo pesem Ne grem na kolena zdaj pela še bolj s srcem.

