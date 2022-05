Nenavadno, kaj je Saški Lendero priletelo na dom (FOTO)

V družini Saške Lendero so vsi ljubitelji živali. Doma imajo 15 let staro muco Azro in dva kužka, Candy in Dima, ki so enakopravni člani družine. V nedeljo, ko so po navadi vsi doma, pa se je zgodil neljub in hkrati prisrčen dogodek. Saška je o tem obvestila svoje sledilce: »Takole se je začela moja nedelja... Skozi rahlo priprto strešno okno je priletela sinička. Prestrašena se je zaletela v velika steklena balkonska vrata in obležala na tleh. Naenkrat smo se proti njej zapodili vsi, skupaj z obema kužkoma in našo muco Azro. Jaz sem skoraj v letu najprej prišla do nje, jo nežno dvignila in odnesla na balkon. Čisto je bila v šoku. Prijela se je za moj prst in nepremično, z odprtim kljunčkom kakšnih pet minut samo dihala. Potem je pričela obračati glavico in si me ogledovala. Aria je prinesla vodo in s prstom sem ji uspela dati v kljunček nekaj kapljic. Deset minut kasneje se je malo sprehodila po mojem prstu, sfrfotala na pol metra oddaljeno ograjo, si me še enkrat dobro ogledala, se pokakala (to se mi je zdelo dobro znamenje), potem pa samozavestno odletela proti nebu.«

Tudi hči Aria je velika ljubiteljica živali. FOTO: Osebni arhiv

Saška je že pred leti, navdihnjena s sanjami, pričela risati angelčke, kar je postalo njen hobi. Verjame, da angeli nosijo posebno pozitivno energijo in posebno moč. Tudi v primeru male siničke je začutila tako. »Nekateri pravijo, da sinička prinese angelsko sporočilo in blagoslov, če pride v dom. Hvaležna sem ji zanj, saj je prestala ogromno strahu, da ga je prinesla.«