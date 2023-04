Saška ji je dala vetra: Samo zato, ker ni moškega pri hiši, ne bomo popuščali (FOTO)

Pevka Saša Lendero, ki je trenutno samska, se očitno dobro znajde tudi brez moške roke pri hiši. Kot se je pohvalila na družbenih omrežjih, je povsem sama zamenjala cev na kotličku v kopalnici. Kar naenkrat je tam namreč začela curljati voda.

Saša je nerodno situacijo, ki se ji je pripetila, opisala na hudomušen način: »Cev, ki vodi v wc kotliček je bila povsem pridna in neopazna, dokler ni nenadoma začela nesramno curljati. Pa sva se hitro zmenili, da - samo zato, ker ni moškega pri hiši - ne bomo prav nič popuščali pri disciplini.«

Kot nadalje pripoveduje pevka, se je nato odpeljala in kupila novo cev, zaprla dovodni ventil za vodo, poiskala med orodjem ključ primerne velikosti in zadevo odvila na obeh koncih, privila novo, zategnila na obeh straneh in odprla ventil. »Wow! Čisti uspeh! Ne kaplja in ne curlja! Pozneje je prišel moj oči v inšpekcijo in zadovoljno ugotovil: "Se vidi, da si moja hči!"« je še zapisala Saša.