Saša Lendero spregovorila o težkih trenutkih

Minulo soboto je bil na Kongresnem trgu v Ljubljani dobrodelni koncert, izkupiček katerega je bil namenjen otrokom z redkimi boleznimi. Na prireditvi, ki sta jo organizirala glasbenikin njegova ženas svojim Društvom Viljem Julijan, so zbrali 50.000 evrov. Med nastopajočimi je bila tudi, ki je priznala, da je bila polna mešanih občutkov.»Bila sem vesela, da so organizatorji v tako negotovem in težkem času uspeli pripraviti tako lepo in vrhunsko organizirano prireditev, bila sem neverjetno lepo presenečena, ker je tako veliko število ljudi podprlo male borce in prišlo na koncert, kljub splošni situaciji in PCT pogojem.« Napisala, je tudi, da je bila žalostna, ker je moral potekati koncert ob protikoronskih ukrepih. »Najbolj pa sem čutila srce, stisnjeno ob misli na premnoge družinice, za katere smo nastopili (mnoge so bile prisotne), ki bijejo nepredstavljivo težke življenjske bitke. Verjetno v življenju ni hujše bolečine, kot zavedanje, da tvoj otrok umira in, da na svetu ni strokovnjaka ali zdravila, ki bi lahko to spremenil. Lahko le ljubiš, tolažiš, neguješ, lajšaš ... in nekje v sebi umiraš tudi sam. Starša malega Viljema Julijana in njegova sestrica, so to doživeli... in preživeli. Bolečina pa jih ni zlomila. Njihov pogum in ljubezen sta jih še bolj povezala. V neverjetni medsebojni ljubezni in spoštovanju vsa njihova družina, prijatelji in sodelavci nadaljujejo izročilo malega fantka, ki mu ni bilo usojeno odrasti. V njegovem imenu nadaljujejo borbo za vse otroke z redkimi boleznimi, za podporo in nego katerih država "nima" denarja in posluha ter jih prepušča izčrpanim, od bolečine izpitim staršem. Ustanovili so Društvo Viljem Julijan, ki jim po svojih močeh in s pomočjo dobrih ljudi pomaga z donacijami, nasveti in podporo. Vidite, to so veliki ljudje! Tukaj je doma srce!« je zapisala (nelektorirano) Saša. Pravi tudi, da ji je bilo v čast biti del zgodbe malih borcev in njihovih družin ter borbe za spregledane!