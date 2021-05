Saša Lendero Sloveniji pokazala, da tega res ne prenese (FOTO)

Pevka, ki smo jo pred časom lahko gledali v šovu Kdo si ti? Zvezde pod masko, je javnosti razkrila, katerega domačega opravila res ne mara. Tako je na družabnem omrežju obelodanila fotografijo, ki kaže, da je to čiščenje.Tako je zapisala: »Blah … pridejo nedelje, ko ugotoviš, da je pospravljanja, zlaganja, pranja, brisanja in pomivanja toliko, da boš ravno do večera končal, če res feeejst zagrabiš. … Imaš tudi ti kakšno tako izkušnjo?,«A ne glede nato, da je govorila o čiščenju, ki pri večini ni ravno med najbolj priljubljenimi dolžnostmi, pa je naša pevka za fotografijo vseeno dobila cel kup všečkov.