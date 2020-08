Saša Lendero se je oglasila po hudi uri

Včerajšnje neurje je bilo precej uničujoče. Njegovo moč je začutila tudi slovenska pevka Saša Lendero , ki jo je nevihta ujela v Umagu. »Strehe ob hišah, okna na dvoriščih, čolni na obali, naš avtek pa pokopan pod drevesom,« je sporočila včeraj.Dan kasneje se je Saša vnovič oglasila (nelektorirano): »Hvala vsem prijateljem in FB prijateljem, ki ste nam ob včerajšnjem neurju ponudili pomoč in prijazno besedo. Hvala za skrb! Vsi smo ok in, tako, kot vas je napisala večina, kljub vsemu veseli, da je škoda samo materialna in, da smo vsi celi in zdravi.«Po dežju vedno posije sonce. Tudi tokrat je tako, saj je Saša objavila novo fotografijo z obale.