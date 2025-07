Saša Lendero razvnela Slovence s fotografijami zgoraj brez! (FOTO)

Slovenska pevka in televizijska osebnost Saša Lendero si je sredi poletja vzela nekaj časa zase – za počitek, razmislek in povezovanje z naravo. Tokrat je razveselila svoje oboževalce s čutno fotografijo z morske dogodivščine, kjer je na čolnu pozirala brez zgornjega dela kopalk, z razširjenimi rokami proti nebu in valovom.

»Pluti čez mirno morje pod oblačnim nebom in čutiti, da si svoboden. Takšni trenutki se zapišejo v kožo, v srce in v spomine. Na njih se gradi sreča – drobna a pristna in resnična. Morje, hvala za to, da me vedno znova naučiš dihati s polnimi pljuči!« je zapisala ob fotografiji, ki je hitro požela navdušene odzive in številne všečke.

Saška, znana po svoji energiji, čustvenosti in pozitivni naravnanosti, je znova dokazala, da zna ceniti lepoto življenja v njegovi najbolj iskreni obliki. Njena podoba, polna svobode, miru in notranjega ravnovesja, je navdihnila številne sledilce, ki so ji v komentarjih izkazali podporo, občudovanje in zahvalo za pristnost.

Pevka že vrsto let velja za eno izmed najbolj priljubljenih slovenskih estradnic, ki zna s svojo odprtostjo in človeško toplino pritegniti pozornost. Tokratna objava pa ni bila le estetska, temveč tudi globoko osebna izpoved o pomembnosti trenutkov, ki človeku napolnijo dušo.