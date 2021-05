Saša Lendero pomerila poročno obleko: katera ji bolj pristoji? (FOTO)

Obleka številka 1. FOTO: Planet TV

Obleka številka 2 zgodaj. FOTO: Planet TV

Obleka številka 2 spodaj. FOTO: Planet TV



Kako Saša razmišlja o ljubezni?

Po televizijski zaroki se najlepši daninvse bolj približuje. Saša se je podala v lov za obleko, na pomerjanje pa je povabila tako modnega gurujakot tudi svojo najboljšo prijateljico, poroča Planet TV.»Nisem si mislila, da bi mi ta korak toliko pomenil, zdaj pa sem vsa vznemirjena, tresoča in z metuljčki v želodcu. Zdi se, da leta s tem zares nimajo nobene zveze,« je sporočila na instagramu, kjer je objavila fotografijo z velikim kozarcem šampanjca v roki.Saša se je posnela v dveh oblekah, ki bi jih lahko nosila na poročni dan. Katera ji po vašem mnenju bolj pristaja?Sama pravi, da bo izbrala obleko, »v kateri se bom počutila dovolj sproščeno, da mi ne bo treba trebuha vleči noter, se držati čisto ravno kot palica, paziti, da ne bom imela rok preveč ob sebi, da se ne bi videle kakšne blazinice«.Na instagramu je zapisala, kako je doživljala ljubezen v tridesetih in kako jo zdaj, ter zakaj tako neskončno ljubi svojega Miho. Njen zapis objavljamo v celoti (nelektorirano).»Tam nekje okoli tridesetega leta sem se dokopala do spoznanja, da je ponavadi v zvezi bolj ranljiv, odvisen in nekako bolj podrejen tisti, ki ljubi malo bolj močno. Spomnim se, kako zelo me je to spoznanje prizadelo. Spraševala sem se ali ljubezen v odnosu res lahko pomeni šibkost? Je treba ljubezen skrivati? Je treba ljubiti malo manj, ali pa moč svoje ljubezni navidez zmanjševati? Zelo me je žalostilo razmišljanje o tem, ali bom morala ravno v ljubezenskem odnosu, ki naj bi bil najbolj intimen in najbolj pristen, igrati nekakšno nedostopnost in nikoli pokazati svoje popolne predanosti - samo zato, da bi ohranila draž tega, da me mora moj moški osvojiti in nikoli vedeti, kako zelo sem v resnici njegova. Tega res nisem želela. To zame ni bilo to ... zato sem se o tem z Miho veliko pogovarjala. Strinjal se je z mano. ..Zelo se je strinjal ;) ... pa vendar sem včasih začutila ponoven zbodljaj in opomnik svojega spoznanja, ko sva se znašla v kakšni življenjski situaciji, ki naju je preizkušala.Danes vem: Za ljubezen (tisto pravo, iskreno, predano, zavezano, ranljivo, resnično, neodvisno, sprejemajočo in brez idealiziranja) je treba biti zrel! Treba je prerasti pravljične ideale slepe zaljubljenosti in izbrati resničnost. Treba je biti pogumen. Treba je znati odpuščati - sebi in njemu! Treba je spoznavati - sebe in njega! Treba je skupaj rasti! Se pogovarjati! Se ne predati! Treba je videti! Verjemite, slepa zaljubljenost je vznemirljiva, bleščeča in eksplozivna. A nikoli se ne more primerjati z radostjo in lepoto prave ljubezni, ko se obe srci udobno namestita drugo v drugem, vedoč za vse grehe, slabosti, ponižanja, laži, strahove drugega.In potem skupaj bijeta... in se prebijeta čez vse!Nihče ne ve, kaj prinaša prihodnost. Niti ljubezen ... zato si vedno rečem samo: Želim si, da bi trajalo. Za vse, ki si upamo ljubiti!!!!«