Saša Lendero opozarja: ne nasedajte

Na udaru nisem samo jaz, temveč vsi moji prijatelji.

Čedalje več je spletnih prevar, še posebno na družabnih omrežjih, žrtve nepridipravov, ki odpirajo lažne profile, pa so tudi znani Slovenci. Med njimi se je znašla priljubljena pevka, ki je te dni začudena ugotovila, da se je na facebooku pojavil profil z njenim imenom, ta pa je vseboval povsem enake fotografije, ki jih ima pevka na svojem uradnem profilu.»Tarča nisem samo jaz, temveč vsi moji prijatelji. Veliko jih je dobilo sporočilo, ki naj bi bilo moje. Vse sem opozorila, naj teh sporočil ne odpirajo ali odgovarjajo nanje, saj menda lahko ljudem povzročijo veliko finančno škodo,« je ogorčena pevka, ki je prijatelje, znance in sledilce že prosila, naj lažno spletno stran prijavijo odgovornim na Facebooku.»To je edini način, da preprečimo širjenje takšnih sporočil in seveda tudi to, da kdo ostane brez denarja,« dodaja pevka, ki upa, da bodo prevarante, ki so v njenem imenu oboževalcem ponujali kar tisoč evrov za sodelovanje v sumljivi nagradni igri, čim prej dobili in jim onemogočili nadaljnje prevare.