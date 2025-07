Saša Lendero odgovorila na obtožbe, da je polna botoksa (VIDEO)

Zvezdniki so ves čas na očeh javnosti. To je lahko dobro, saj jim zanimanje ljudi zagotavlja zaslužek, ko se začno vsi povprek vtikati v njihovo ljubezensko življenje, videz, navade ter druge zasebne odločitve, pa je takšna pozornost lahko moteča in odveč. Nekateri se odločijo nesramne komentarje spregledati in preslišati, drugi jih naslovijo ter pojasnijo svojo plat zgodbe.

Za slednje se je odločila tudi ena najbolj priljubljenih slovenskih glasbenic Saša Lendero, ki jo je spletna uporabnica meni nič tebi nič obtožila, da si do mladostnega videza pomaga z injekcijami botoksa. »Toliko imaš botoksa, da se ti kar gube delajo okoli brade … škoda,« je zapisala ženska, katere identitete Saša Lendero ni razkrila. Ji je pa odgovorila: »Drage moje punce, ko si poln botoksa, se ti ne delajo gube, tako da, če bi bila jaz zdajle polna botoksa, veliko teh gubic ne bi bilo.«

Mladostna svetlolaska je ob tem pred kamero izvedla kar nekaj grimas, s katerimi je dokazala, da je njen obraz res naraven, koža pa prožna in predvsem gibljiva. Botoks namreč vsebuje sestavino Botulinski toksin tipa A, ki začasno onemogoči krčenje mišic na delu, v katerega je bil vbrizgan. Ker se tam mišice ne krčijo, je videz gub manjši, prav tako pa ne nastajajo nove.

Saša Lendero, ki se ji ne zdi primerno, da o takšnih rečeh »pametujejo« dekleta, ki so pol mlajša od nje in ne vedo, kako se v bolj zrelih letih obnaša koža na obrazu, je ob tem dodala: »Iskreno povedano, zelo sem zadovoljna s svojim obrazom, s svojim izgledom in s svojimi gubami. Pač pridejo in hvala bogu je največ tistih smejalnih.« Vsem, ki se zaradi gub in drugih znakov staranja obremenjujejo, pa 51-letnica svetuje: »Dajmo objet to, kar smo, ker vsi si želimo bit stari. Tisti, ki ne bo star, pomeni, da pač ne bo prav dolgo časa živel.«