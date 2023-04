Saša Lendero o prebolevanju ločitve: Imela sem težave s hrano

Saša Lendero ima za seboj težko obdobje po razhodu z dolgoletnim partnerjem Mihom Hercegom, s katerim imata 13-letno hčerko Ario. V pogovoru za 24ur je zaupala, da ima za seboj težko obdobje, saj se s situacijo, v kateri se je znašla, najprej ni znala soočiti.

Pravi, da ni pričakovala, da se bo kdaj ločila, po razhodu pa jo je doletela mešanica občutkov. »Dolgo obdobje je bilo raznoraznih 'zakajev', 'kakojev' in iskanje smisla v neki situaciji, ki je nisi pričakoval in si mislil, da se ne more končati. Ampak potem se vse enkrat postavi na svoje mesto in vse stoji, čeprav si mislil, da je to nemogoče,« je dejala.

Kako je prebolevala ločitev? »Imela sem težavo s hrano, kako se pripraviti, da bi jo jedla, a je to obdobje potem hitro minilo. Nato sem veliko hodila v gozd. Narejena sem tako, da moram o stvareh razmisliti in jih razumeti. Morala sem analizirati, kaj se mi je zgodilo. Ne morem pustiti stvari za seboj, če je ne razumem,« je dejala in dodala, da so ji bili v ogromno podporo družina in prijatelji.

Te dni je izdala pesem Ta noč je naša in je zadnja, ki sta jo z Mihom napisala skupaj. O tem, ali bosta še sodelovala skupaj, Saška ni prepričana.

Za 24ur je še povedala, da je pesem Daj tekilo, ki jo je izdala lansko poletje, pesem o razhodu, vendar pravi, da če bi na to teorijo napeljali že takrat, tega ne bi priznala.