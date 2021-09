Saša Lendero in Wernerjeva zboleli: Gripa je

Pevkaje ena od podpornic sredinih protestov proti ukrepom v državi zaradi PCT-pogoja. Na prvem shodu pred dvema tednoma je shod otovorila s slovensko himno in skupaj z glasbenim prijateljem, ki je teden pozneje na protestu zapel svojo novo skladbo, postala zvezda protesta.Včerajšnjega shoda se Saška ni mogla udeležiti, saj je zbolela, kar je na facebooku sporočil njen soprog, ki pa priložnosti za nasprotovanje epidemioloških ukrepov v Ljubljani ni želel zamuditi. V Ljubljani se je mudil z Wernerjem, ki je povedal, da je zbolela tudi njegova soproga. »Zastopava tudi svoji dami, ki sta žal obležali. Za svobodo, resnico, povezovanje, naše otroke. Med ljudmi, za ljudi,« je sporočil Werner na facebooku in z ljubljanskih ulic, na katerih se je trla množica ljudi, s ponosom zapisal, »za take trenutke je vredno živeti«.Saška se je oglasila z domače hiše in zapela pesem, ki jo je pred leti zapela četverica prijateljev Werner, Saša, Miha in Andreja. Sledilcem se je opravičila za slabši glas, ki ga je ji, kot je zapisala. »vzela gripa«, a kot je dodala, ji »duše, zavedanja in resnice, ne more vzeti nihče«.