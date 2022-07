Saša Einsiedler praznuje drugo obletnico padca s kolesa

Slovenska voditeljica in komunikacijska trenerka Saša Einsiedler ta teden praznuje življenje, kot pravi. Poleg rojstnega dne je praznovala drugo obletnico padca s kolesa, ki mu je botrovala burja.

Tudi narava prispeva svoj del k zdravju. FOTO: Osebni arhiv

» Na dopustu me je burja prekucnila s kolesa, da sem morala na šivanje brade. Urgenca, šivanje in počeno rebro so zaključili dopust. Zdravnik je namignil naj grem še na ORL, ko pridem domov. In sem šla. In so našli še raka,«« pove Saša, ki jo je diagnoza ploščatoceličnega karcinoma sesula.

Burja ji je rešila življenje. Saša Einsiedler FOTO: Metka Komatar

Rak se je iz grla že razširil na bezgavke. 35 obsevanj na onkološkem inštitutu in podpora alternativne medicine sta ji prinesla popolno ozdravitev. Saša danes na drugačen način skrbi zase tako v prehrani kot v gibanju. Nikoli pa ne bo pozabila, kaj je bil povod, da je šla na pregled, kjer so pravočasno odkrili zahrbtno bolezen. »Burja mi je rešila življenje!«