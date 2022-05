Saša Einsiedler: najprej je dva želela le posvojiti, nato je rodila pet otrok

Saša Einsiedler, nekoč pevka in voditeljica, zdaj trenerka komunikacije in javnega nastopanja ter svetovalka za pomoč pri doseganju osebne in poslovne uspešnosti, kar najdemo tudi v njenem priročniku Moja samopodoba je moja odločitev. Priročnik je namenjen predvsem ženskam, odločenim živeti bolj samozavestno in z več zavedanja svoje vrednosti. A kljub vsem nazivom je Saša najprej in najraje mama, saj ima pet otrok.

Saša ima rada življenje in svoje otroke. FOTO: osebni arhiv

»Ko sem bila mlajša, sem najprej govorila, da ne bom imela svojih otrok, ker je na svetu toliko že rojenih, ki potrebujejo ljubezen, da bom raje dva posvojila. Potem sem rodila dva otroka in sem mislila, da je to to. Potem sem rodila tretjega in sem verjela, da je zdaj pa res konec. No, pa sta se napovedali še dve. Vsi trije so bili bolj ali manj nenačrtovani, pa vendar sprejeti z ljubeznijo. In čeprav je bilo včasih težko, sem zdaj tako zelo srečna, da sem jih vse sprejela v svoje življenje, da bi se lahko vsak dan znova zjokala od hvaležnosti«, je z nežnostjo v glasu povedala ponosna mama Saša.

»Ravno te dni, ko smo se zbrali vsi za mizo, sem se spraševala, v kaj bi usmerjala svojo ljubezen, če ne bi imela otrok. Verjamem, da bi našla pot, kot jo najdejo mnoge ženske, ki jih zaradi najrazličnejših vzrokov ne morejo ali ne želijo imeti. Pomembno je najti svoje poslanstvo in v njem uživati. Moje poslanstvo je zagotovo tudi materinstvo.«