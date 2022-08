Saša Einsiedler: Morala sem se izgubiti, da sem se ponovno našla

Nekdanja televizijska voditeljica in sedanja komunikacijska trenerka ter svetovalka Saša Einsiedler je pripravila nekaj brezplačnih delavnic na temo partnerskih odnosov in obdobja razhajanj ter ločitev. Ker ima tudi sama za sabo danes že skoraj običajne in pogoste ločitve, ima veliko povedati in predvsem svetovati parom, ki so tik pred koncem svoje zveze ali po ločitvi.

Vodenje ji je v krvi, zato jo ljudje radi poslušajo. FOTO: Iztok.pipan@tv-m.si

»Večinoma je tako, da razhod boli. Ne glede na to, da odnos ni bil popoln, boli. Iz več razlogov. Eden je tudi navajenost, sledijo strah pred prihodnostjo, izguba iluzije popolne družine ali popolnega partnerstva, izguba identitete ... in še in še. Zato tistim, ki so pri meni v mentorstvu Novi temelji po ločitvi, vedno povem, da bodo po vsej verjetnosti kmalu hvaležni za to izkušnjo. Pa mi ne verjamejo čisto, saj si takrat človek res težko predstavlja, da bo iz te žalosti vzniknilo nekaj lepega. Tudi jaz nisem vedela tega takrat, ko sem se razšla. Zdaj pa, ko gledam nazaj, sem hvaležna za vse. Morala sem se izgubiti, da sem se lahko ponovno našla. Ampak res pravo sebe, ne podobe, kakršna 'naj bi bila'.«

Saša svoje izkušnje deli na delavnicah, da bi lahko pari spet našli svojo srečo, skupaj ali vsak posebej. »Vedno znova pa ponavljam, da je tisočkrat bolje biti sam kot pa v partnerstvu, če v njem trpiš. Tudi otroci raje vidijo zadovoljna starša, četudi ne živita skupaj, kot pa starša, ki sta sicer skupaj, ampak se iz dneva v dan prepirata in sta nesrečna.«