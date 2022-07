Saša Einsiedler: ker nima več kuhinje, kuha na taborniškem kuhalniku

Saša Einsiedler, mentorica za osebni razvoj, včasih TV-voditeljica, se je konec aprila lotila prenove hiše. »Najprej je bil načrt enostaven. Zasteklili bomo teraso in uživali lep razgled tudi pozimi. Potem pa se je začelo: kaj pa če bi še kuhinjo zamenjala, pa spalnico bi preselila iz mansarde v pritličje, saj nisem vsako leto mlajša … In tako je nastal res velik projekt,« je povedala Saša, ki se že dobra dva meseca ukvarja z delavci in poskuša svoji številni družini omogočiti kar se da čisto bivanje in kuhan obrok v hiši, ki je sedaj gradbišče.

Nova terasa počasi nastaja. FOTO: Osebni arhiv

»Pobudnik projekta je bil, moj partner, ki je vedno znova želel sedeti zunaj, na terasi. Včasih celo v vetru in mrazu. Jaz sem bolj zmrznjene sorte in sem silila v hišo. Zdaj bova zadovoljna oba! Je pa res, da nisem vedela, da bo trajalo tako dolgo.

Zdaj že dobra dva meseca pripravljam hrano na taborniškem kuhalniku v zgornjem delu hiše, med otroškimi sobami in omarami s perilom. Komaj čakam, da bom kmalu dobila kuhinjo, čeprav je sreča to, da je poleti na voljo dovolj solatk in zelenjave in da kakšen dan jemo kar samo to. Veselim pa se tudi premika spalnice iz mansarde v pritličje, saj se mi ne ljubi več motoviliti ponoči po ozkih stopnicah.«