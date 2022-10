Sara Lamprečnik: mlada Velenjčanka ima že bogat glasbeni repertoar (VIDEO)

Sara Lamprečnik je mlada pevka iz Velenja, ki jo glasba spremlja že od malih nog, kariero pa je začela graditi leta 2015. »S petjem sem začela ob začetku osnovne šole. Navdušili so me starši. Že pri petih letih sem začela obiskovati glasbeno šolo, kjer sem igrala prečno flavto. Bila sem kar uspešna učenka, saj sem osvojila zlato plaketo na tekmovanju mladih glasbenikov TEMSIG ter absolutno prvo mesto na mednarodnem tekmovanju za pihala v Požarevcu«, je povedala simpatična Sara, ki je do zdaj izdala že osem avtorskih pesmi.

»S pesmijo Nothing Can Stop Me sem leta 2015 zmagala na festivalu FENS v Kopru. Nato sem se leta 2017 predstavila na Pop rock festivalu na RTVS s pesmijo Le ti to znaš, avtorja Alexa Volaska. To je bil zame eden prvih večjih nastopov. Nato so sledile Ti in vesolje, Ujeta in Proti toku. Leta 2019 pa sem začela sodelovati z Alenom Kovšetom in nastale so tri nove pesmi Čeprav te ni, Ko sem s teboj in aktualna 1x povem, za katero sem želela, da bi ljudje nanjo plesali.«

»Na snemanju videospota je bilo super in sproščeno. Z snemalcem Jako sva kar hitro posnela. Želela sem, da je videospot karseda sproščen, ker je tudi sama pesem takšna. Avto Hrošč pa mi je predlagal snemalec Jaka, saj je on njegov lastnik, jaz pa sem z veseljem zagrabila priložnost in se nad starodobnikom zelo navdušila.«

Sara že pripravlja novo pesem ter album. Obeta se ji kar nekaj koncertov, informacije o njih so na družabnih omrežjih, ki se Sari zdijo najboljši način promocije. Poleg vseh glasbenih dejavnosti obiskuje še fakulteto, zato ji prostega časa ne ostane veliko, pa vendar ji uspe prebrati kakšno knjigo, kar ima najraje. Svetlolasa lepotica veliko da tudi na zunanjost: »V šov biznisu je poleg glasu definitivno pomemben tudi videz. Dandanes ljudje glasbo ne le poslušajo, temveč tudi gledajo.«